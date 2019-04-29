حمدالله يعيد فتح حسابه في “تويتر”.. ويغرد: “وأفوض أمري إلى الله”

أعاد اللاعب المغربي المحترف في صفوف نادي النصر عبدالرزاق حمدالله فتح حسابه في موقع تويتر.
وابتدر حمدالله التغريد بالآية القرآنية “بسم الله الرحمن الرحيم.. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ”.
وكان اللاعب أغلق حسابه في موقع “تويتر”، في أول رد فعل منه بعد خسارة فريقه أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس السبت.
ورغم إحراز حمدالله هدفين في المباراة لكنهما لم يكونا كافيين لتأهل فريقه الذي خسر بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.حسب “أخبار 24”.
بسم الله الرحمن الرحيم ،( وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ )
— Abderrazzak Hamedallah (@AbderrazzakHam3) April 28, 2019