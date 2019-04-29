“تركي آل الشيخ” يحسم الجدل بشأن التعاقد مع كشريدة

كشف معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي بيراميدز المصري، عن حقيقة مفاوضات النادي للتعاقد مع وجدي كشريدة، لاعب فريق الكرة بنادي النجم الساحلي التونسي، خلال الموسم المقبل.
وترددت تقارير تونسية، بشأن تقدم نادي بيراميدز، بعرض مغرٍ للتعاقد مع كشريدة، المتوج مع النجم الساحلي بلقب كأس زايد للأندية الأبطال، إلا أن اللاعب يطمح للاحتراف في أوروبا.
ونشر تركي آل الشيخ ذلك الخبر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، برسالة تحمل عبارة “خبر غير صحيح”.
وتوج النجم الساحلي بلقب كأس زايد للمرة الأولى في تاريخه، عقب التغلب على الهلال في نهائي البطولة، بنتيجة (2-1)، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.وفق “أخبار 24”.