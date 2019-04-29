جستنيه يوجه نصيحة هامه لـ”حمد الله” مهاجم النصر !

وجه الكاتب والناقد الرياضي عدنان جستيه ما اسماه بالنصيحة للاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر .
وكتب جستنيه عبر صفحته الرسمية على تويتر : إلى اللاعب الكبير حمد الله لم يمر ع نادي النصر بعد ماجد هداف مثلك طبعاً لا يمكن مقارنتك بالأسطورة .
وتابع: كي تحافظ ع مكانتك ونجوميتك عند محبيك تفرغ للكرة والإبداع داخل المستطيل الأخضر واترك عنك التمثيل ع الحكم والاعتراض واستفزاز جماهير الأندية المنافسة فهذا لا يليق بنجم كبير مثلك.وفق “أخبار 24”.
وكان حمد الله قد أثار جدلا واسعا بعد أن قام بحركة أثارت غضب جماهير الاتحاد خلال لقاء الفريقين في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
#نصيحة
إلى اللاعب الكبير #حمد_الله
لم يمر ع نادي النصر بعد ماجد هداف مثلك طبعاً لا يمكن مقارنتك بالأسطورة
ولتحافظ ع مكانتك ونجوميتك عند محبيك تفرغ للكرة والإبداع داخل المستطيل الأخضر واترك عنك التمثيل ع الحكم والاعتراض واستفزاز جماهير الأندية المنافسة فهذا لا يليق بنجم كبير مثلك
— عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) April 29, 2019