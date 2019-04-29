مهاجم الهلال السابق يعلق على مباراة التعاون: “الهلال لا يُنحر مرتين”

علّق مهاجم نادي الهلال السابق سلطان بن نصيب، على مباراة اليوم التي تجمع فريقه بنادي التعاون،في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وقال ابن نصيب إنه على مر تاريخ الهلال لم يتلق هزيمتين متتاليتين من ذات الخصم، رغم أن هناك من يحاول أن ينحره، إلا أن له رجالا لطالما قالوا كلمتهم في الأوقات الصعبة لأجل أن يخرجوه من ساعات الضيق.
وأضاف: “المسؤولية الملقاة على عاتق لاعبي الأزرق جد كبيرة بعد فترة عبث فيها زوران ومن جلبه بتاريخ هذا الكيان الكبير، ما عرضه لخسائر لم تكن متوقعة، ولا يقبلها أي هلالي، بيد أن الأمور الآن في أيدي اللاعبين أملا في تصحيح المسار”.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن نادي الهلال تلقى خسارة قاسية من نادي التعاون بخمسة أهداف مقابل لا شيء في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين يوم الجمعة الماضي.