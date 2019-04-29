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اخبار رياضية > لجنة الحكام تختبر 125 حكما في «حالات الفيديو»
29/04/2019   8:01 م

لجنة الحكام تختبر 125 حكما في «حالات الفيديو»

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أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأثنين اختبارات الصقل والترقية لحكام الدرجتين الثانية والثالثة في العاصمة الرياض.

وبلغ عدد الحكام الذين أجروا الاختبارات 125 حكمًا وحكمًا مساعدًا من مختلف مناطق السعودية، إذ تم إجراء اختبار في القانون وحالات الفيديو بشكل إلكتروني كامل كخطوة هي الأولى من نوعها في اختبارات الصقل والترقية.

وتم تشكيل لجنة للاختبارات برئاسة عضو لجنة الحكام الرئيسية الدولي السابق محمد حامد الغامدي وعضوية الدولي السابق عبدالعزيز الكثيري ومنسق لجنة الحكام الرئيسية علي الأحمري والمشرف الفني المحاضر عبدالمحسن الزويد وبإشراف عام من قبل رئيس لجنة الحكام الرئيسية الدولي السابق خليل جلال.وفق “الرياضية”.

لجنة الحكام تختبر 125 حكما في «حالات الفيديو»

اخبار رياضية
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