ذكرت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” أن الجهات الأمنية تحفظت على أحد ملاك المواشي وذلك بعد اعتدائه على خط السكة الحديدية في محافظة حفر الباطن.
وأشارت الشركة في بيان توضيحي حول صور ومقاطع تم تداولها تظهر شاحنة عالقة على السكة الحديدية، أن أحد المتجاوزين قام بعبور خاطئ للسكة والتعدي والتخريب للسياج من قبله أسفر ذلك عن تعطل ووقوف شاحنته على الخط الحديدي.
وأضافت أن الأمر اقتضى التحفظ على المتعدي من قبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في شركة “سار” حيث سيتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وبينت أن العقوبات في هذا الخصوص تنص على السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ریال أو بإحدى العقوبتين وهي العقوبة التي أُقرت على كل من يشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل للمرافق العامة وممتلكات الدولة.
وفق “أخبار 24”.