كأول عربي.. شاب سعودي يحصل على أعلى شهادة لتقييم الجودة بمصانع شاحنات “فولفو” بالعالم

حصل شاب سعودي على أعلى شهادة تقييم وتدقيق جودة عالمية لشاحنات “فولفو”، كأول عربي يصل لهذا المستوى، حيث أصبح مقيّماً معتمداً لتقييم الجودة بمصانع الشركة حول العالم.
وبدأ الشاب ويدعى متعب العمري مشواره في عام 2002 بعد تخرجه من أحد معاهد التدريب المهني، وعمله في وظيفة صغيرة بأحد خطوط الإنتاج بمصنع شاحنات فولفو بالمملكة، وبمرور السنوات أظهر تميزاً في الأداء، واهتماماً بمسألة الجودة، ما لفت الأنظار إليه.
وقال العمري إنه بعد سنوات ألحقته الشركة بقسم الجودة، ونظراً لتميزه اختير للمشاركة في ورشة حول الجودة في المغرب، وبعدها تم تكليفه من رئاسة الشركة بالسويد للسفر إلى تونس وتدريب موظف للجودة بمصنع الشركة هناك، وتقييم مستوى الجودة بالمصنع.
وأضاف أن الشركة بدأت الاعتماد عليه في عدد من المهام، وأصبح عضواً في فريق الشركة العالمي لمراقبة الجودة، وتم تكليفه بتقييم مستوى الجودة في مصانع بالهند، وجنوب إفريقيا، وفي عام 2013 خضع لاختبار جودة في بلجيكا واجتازه بامتياز ما أهله ليصبح مراقباً من المستوى الثاني.
وأوضح العمري، وفقا لـ”الرياض”، أنه استمر في التنقل لمراقبة الجودة في عدد من الدول إلى أن حصل على أعلى مستوى في مراقبة الجودة وهو “المستوى الثالث”.
وأبان العمري أنه عندما التحق بالعمل كانت لغته الإنجليزية متواضعة، فعمل على تطويرها، مبيناً أنه اتفق مع أحد الموظفين الأجانب بالمصنع على أن يعلمه في اليوم 7 كلمات من الإنجليزية، وبالمقابل يعلمه 7 كلمات من العربية، وبعدها خضع لعدة دورات حتى بات متقناً للغة.