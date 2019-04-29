وزير الحرس الوطني يوجه باستبدال مدير إحدى الإدارات السكنية وعدد من الموظفين لارتكابهم مخالفات

وجه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر باستبدال مدير إحدى الإدارات السكنية ومجموعة من موظفي الإدارة، لارتكابهم مخالفات للأنظمة.
وقالت وزارة الحرس الوطني أن توجيهات الوزير جاءت استكمالاً لعمل اللجنة المشكّلة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية وبناءً على التوصيات التي رفعتها اللجنة.
وكانت اللجنة التي شكلها الوزير زارت جميع المدن السكنية واطلعت على شكاوى وملاحظات الساكنين، وآلية العمل المتبعة، وأوصت باستحداث إدارة للمدن السكنية تتولى مسؤوليات الصيانة وتوزيع مجموعة كبيرة من الفلل الخالية للمنسوبين.حسب “أخبار 24”.