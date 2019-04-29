أقدم مجهول على سكب مادة حارقة على سيارة معلم بمدرسة أبو حجر جنوب منطقة جازان، ما أدى لاحتراق أجزاء خارجية من هيكلها، فيما بدأت الجهات الأمنية التحقيق في القضية، إثر تدوين المدرسة محضرا بالواقعة.
ووفقاً لما أوضحه المعلم بمتوسطة وثانوية أبوحجر الأعلى جريد محمد مباركي صاحب السيارة، وفقا لـ”سبق”، فإنه بعد خروج الطلاب من الاختبارات أمس الأحد، وتصحيح الأوارق، خرج المعلم فيصل كريري، ليشاهد السيارة داخل فناء المدرسة حولها مادة سوداء، وعندما أبلغه خرج وجد أن المادة المسكوبة سوداء ويتصاعد منها الدخان.
وبعد إبلاغه شرطة صامطة، بشارت الأدلة الجنائية الواقعة وجرى تصوير السيارة، فيما لم يوجه المعلم مباركي الاتهام لأحد بعينه.