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أخبار محلية > تحديد جلسة جديدة لحميدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط الإثنين المقبل
29/04/2019   3:47 م

تحديد جلسة جديدة لحميدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط الإثنين المقبل

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كشف نجل السجين السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي، عن تحديد جلسة جديدة لوالده أمام لجنة الإفراج المشروط “البرول” في الإثنين في السادس من مايو المقبل.

وعبر تركي حميدان التركي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن تجدد الأمل لديهم في أن يتحقق الفرج لوالده خلال هذه الجلسة.

من جهتها، قالت ابنة السجين لمى التركي إن والدها سيمثل أمام اللجنة للمرة الثانية بدون محاميه، مشيرة إلى أن السبل القانونية أمامه باتت ضئيلة، سائلة المولى عز وجل أن يسدد كلمة والدها ويقوي حجته أمام اللجنة، ويكتب له الفرج حيث لا يحتسب.وفق “أخبار 24”.

تحديد جلسة جديدة لحميدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط الإثنين المقبل

أخبار محلية
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