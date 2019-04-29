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أخبار محلية > بسبب أخطاء طبية.. 25% من أطباء مستشفى الملك عبدالله ببيشة ممنوعون من السفر
29/04/2019   11:10 ص

بسبب أخطاء طبية.. 25% من أطباء مستشفى الملك عبدالله ببيشة ممنوعون من السفر

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كشفت مصادر أن نحو 25% من أطباء مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، من العاملين في قسمي الجراحة وأمراض النساء والولادة، ممنوعون من السفر بسبب أخطاء طبية.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن بعض المتضررين من الأخطاء الطبية أبدوا تذمرهم من تباطؤ صحة بيشة في حسم القضايا المرفوعة ضد هؤلاء الأطباء والسماح لهم بممارسة أعمالهم في العيادات وغرف العمليات، مشيرةً إلى عزوف عدد من مراجعي مستشفى بيشة من مراجعة بعض العيادات، خوفا من الأخطاء الطبية التي يرتكبها الأطباء بالمستشفى.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة استدعت قبل أيام 5 أطباء للتحقيق معهم على خلفية اتهام أحد المواطنين لأطباء بمستشفى الملك عبد الله بالتسبب في وفاة طفله الجنين، خلال إجرائهم عملية ولادة لزوجته.

بسبب أخطاء طبية.. 25% من أطباء مستشفى الملك عبدالله ببيشة ممنوعون من السفر

أخبار محلية
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