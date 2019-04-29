كشف الأمير عبدالله بن مساعد أنه يسعى أن تؤول ملكية نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي إليه بشكل كامل، بعد خلافات حدثت بينه وبين شريكه الآخر، ووصلت إلى القضاء في إنجلترا.
وعلق الأمير عبدالله بن مساعد في حوار مع “العربية”، على تأهل نادي شيفيلد يونايتد للدوري الممتاز، أمس (الأحد)، لأول مرة منذ 12 عاماً، مبيناً أنه بذل جهداً كبيراً على المستويين المادي والإداري، لرفع قيمة النادي.
وأوضح أنه اشترى حصته في النادي بجنيه استرليني واحد، لكنه تحمل مصاريف النادي كاملة في العامين الأولين، ثم تقاسم مع شريكه التكاليف في السنوات التالية، لافتاً إلى أن ميزانية النادي في كل عام، كان بها عجز بين 10 إلى 12 مليون جنيه استرليني، وكان مضطراً للمساهمة في دفعها كشريك.
وفق “أخبار 24”.