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اخبار رياضية > بالفيديو.. منصور بن مشعل: القدرة المادية أساس الترشح لرئاسة الأهلي.. ومن لا يملكها يجلس في البيت
29/04/2019   11:00 ص

بالفيديو.. منصور بن مشعل: القدرة المادية أساس الترشح لرئاسة الأهلي.. ومن لا يملكها يجلس في البيت

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أكد الأمير منصور بن مشعل عزمه الترشح لرئاسة النادي الأهلي الموسم المقبل، مشيراً إلى أهمية اختيار مرشح للرئاسة على اعتبار قدرته المادية في تسيير شؤون النادي.

وقال الأمير منصور بن مشعل، في حديثه لبرنامج “الديوانية” على قناة “KSA SPORTS”، إن من يريد أن يصبح رئيساً للأهلي بالاعتماد على دعم هيئة الرياضة أو دعم شركات أو عقود رعاية، من الأفضل له الجلوس في بيته؛ إذا لم يكن مقتدراً من الناحية المادية.

وأضاف أن تقديره الأولي هو أن يكون لدى المرشح 100 مليون ريال على الأقل، مبيناً أن مثل هذه التقديرات تظل سابقة لأوانها، وأنه ليس من صلاحياته في الفترة الراهنة تقديم حلول إدارية لمشاكل النادي ومن ضمنها مسألة التعاقد مع اللاعبين، فهذه مسؤولية الرئيس الحالي للنادي.وفق “أخبار 24”.

وأشار الأمير منصور بن مشعل، عقب اجتماع في منزله ضم عدداً من أعضاء شرف النادي، إلى أن الأهلي لم يحقق طوال 30 عاماً سوى 3 بطولات، معتبراً أن هذه ليست صدفة؛ وإنما تدل على وجود خلل داخل النادي، متعهداً بالكشف عن هذا الخلل للجماهير الأهلاوية، وحل المشاكل المادية للعاملين في النادي في حال توليه المسؤولية.

 

بالفيديو.. منصور بن مشعل: القدرة المادية أساس الترشح لرئاسة الأهلي.. ومن لا يملكها يجلس في البيت

اخبار رياضية
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