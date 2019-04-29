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أخبار الخرج > محافظ الخرج يوجه شكره للعسكر بعد انتهاء إداراته للمعهد الصناعي بالخرج
29/04/2019   10:57 ص

محافظ الخرج يوجه شكره للعسكر بعد انتهاء إداراته للمعهد الصناعي بالخرج

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وجه محافظ الخرج الأستاذمساعد بن عبدالله الماضي شكره للمهندس /سمير بن عبدالله العسكر بمناسبة انتهاء فترة تكليفه مدير المعهد الصناعي بالخرج عبر خطاب شكر تلقاه مساء امس .

محافظ الخرج يوجه شكره للعسكر بعد انتهاء إداراته للمعهد الصناعي بالخرج

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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