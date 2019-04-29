لؤي ناظر: سنوقع خلال اليومين القادمين عقد رعاية جديد وضخم للاتحاد

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لؤي ناظر، أنه بصدد توقيع عقد رعاية جديد، مؤكداً أنه عقد ضخم جداً يليق بنادي الاتحاد ومكانته، وأن العقد يمثل أضعاف أضعاف العقد الماضي وسيوفر مداخيل ممتازة للنادي على مدى الخمس سنوات القادمة.
وأكد ناظر، أن الهيئة العامة للرياضة أعطت موافقتها على توقيع العقد، وأن التوقيع سيكون خلال اليومين القادمين، وأن تفاصيل العقد ستعلن في مؤتمر صحفي.
وأوضح رئيس نادي الاتحاد، أن العقد جاء نتيجة عمل جبار من قبل فريق الاستثمار بالنادي، والذي يقوده خالد تميرك ويضم كلا من خزام زارع، مازن الياس، عمر أبو الفرج، تركي قاري، يوسف وزير، ويحي بخش.وفق “أخبار 24”.
سأقوم بالتوقيع في اليومين القادمين على عقد رعاية يليق بنادي #الاتحاد ومكانته بإذن الله
تمت موافقة الهيئة العامة على توقيعه وسنعلن عن تفاصيله في مؤتمر صحفي
عقد رعاية يمثل أضعاف أضعاف العقد الماضي وسيوفر مداخيل ممتازة على مدى الخمس سنوات القادمة
الحمد لله#انا_الاتحاد#العميد
— لؤي هشام ناظر (@loaynazer) April 28, 2019