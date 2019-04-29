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اخبار رياضية > لؤي ناظر: سنوقع خلال اليومين القادمين عقد رعاية جديد وضخم للاتحاد
29/04/2019   11:01 ص

لؤي ناظر: سنوقع خلال اليومين القادمين عقد رعاية جديد وضخم للاتحاد

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لؤي ناظر، أنه بصدد توقيع عقد رعاية جديد، مؤكداً أنه عقد ضخم جداً يليق بنادي الاتحاد ومكانته، وأن العقد يمثل أضعاف أضعاف العقد الماضي وسيوفر مداخيل ممتازة للنادي على مدى الخمس سنوات القادمة.

وأكد ناظر، أن الهيئة العامة للرياضة أعطت موافقتها على توقيع العقد، وأن التوقيع سيكون خلال اليومين القادمين، وأن تفاصيل العقد ستعلن في مؤتمر صحفي.

وأوضح رئيس نادي الاتحاد، أن العقد جاء نتيجة عمل جبار من قبل فريق الاستثمار بالنادي، والذي يقوده خالد تميرك ويضم كلا من خزام زارع، مازن الياس، عمر أبو الفرج، تركي قاري، يوسف وزير، ويحي بخش.وفق “أخبار 24”.

لؤي ناظر: سنوقع خلال اليومين القادمين عقد رعاية جديد وضخم للاتحاد

اخبار رياضية
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