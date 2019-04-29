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أخبار الخرج > بالصور.. نائب رئيس مجلس إدارة نادي #الشعلة يرعي ختام بطولة لجنة التنمية الأهلية بالسيح
29/04/2019   12:55 ص

بالصور.. نائب رئيس مجلس إدارة نادي #الشعلة يرعي ختام بطولة لجنة التنمية الأهلية بالسيح

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يرعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشعلة الأستاذ ” عبدالرحمن النايف ” نيابة نيابةً عن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ” فهد الطفيل ” ختام بطولة لجنة التنمية الأهلية بالسيح و المقامة على الصالة المغلقة بنادي .

بالصور.. نائب رئيس مجلس إدارة نادي #الشعلة يرعي ختام بطولة لجنة التنمية الأهلية بالسيح

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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