ضبط رجال القوات الخاصة لأمن الطرق في طريق مكة-جدة السريع وافداً بحوزته أكثر من نصف مليون ريال بداخل كرتون وليس معه ما يثبت مصدرها.
وكان رجال أمن الطرق بنقطة تفتيش الشميسي اشتبهوا في وافد عربي يقود مركبة باتجاه مكة المكرمة، وباستيقافه عُثر على أكثر من نصف مليون ريال في كرتون بالمقعد الخلفي، عبارة عن مختلف الفئات النقدية، وعملات معدنية داخل أكياس.
وأشارت مصادر، وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الوافد أفاد بأنه يعمل مندوب مبيعات لكن لم يقدم ما يثبت ذلك رسمياً لرجال الأمن، فتم إعداد محضر بالواقعة وإحالته مع المبالغ المضبوطة إلى شرطة الكعيكة بالعاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.