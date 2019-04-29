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أخبار محلية > بالفيديو.. أسراب هائلة من الجراد تجتاح نجران
29/04/2019   12:47 ص

بالفيديو.. أسراب هائلة من الجراد تجتاح نجران

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اجتاحت أسراب هائلة من الجراد الصحراوي سماء نجران، اليوم الأحد، بسبب دخول الموسم الربيعي الذي يزداد فيه نشاط الجراد، ووثق بعض سكان نجران عبر مقاطع فيديو انتشار الجراد بشكل كثيف بعد عصر اليوم.

ويُتوقع أن تكون هذه الأسراب أتت من اليمن، حيث زحف الجراد هناك على صنعاء وعمران، وخلف خسائر هائلة المساحات الزراعية، بعد أن ألحق أضراراً فادحة في مأرب وجالوف وشبوة وحضرموت.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة حذرت قبل أيام من هجوم أسراب الجراد الصحراوي من اليمن، ومصر، والسودان على بعض مناطق المملكة، وأشارت إلى أنها تعمل على التصدي لهذه الأسراب والسيطرة عليها قبل دخول موسم تكاثرها الربيعي.حسب “أخبار 24”.

وأفادت بأنها قامت بنشر سيارات الاستكشاف والمكافحة في الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية، وتعمل على تأمين المبيدات، وتركيب أجهزة الرش على السيارات، وإعادة توزيع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بتسجيل تقارير الاستكشاف والمكافحة.

بالفيديو.. أسراب هائلة من الجراد تجتاح نجران

أخبار محلية
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