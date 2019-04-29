قامت الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالحرمين الشريفين بتجديد جميع السجاد الموجود بالمسجد الحرام وساحاته بسجاد جديد، ليصل عدد السجاد الذي تم جلبه 21 ألف سجادة، لتكسو جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية استعدادًا لموسم شهر رمضان.
وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية، محمد بن مصلح الجابري، إنه تم توفير أجود أنواع السجاد للمسجد الحرام بصناعة وطنية عالية الجودة، الذي يعكس اهتمام هذه الدولة بالعناية الدائمة بالحرمين الشريفين وتوفير العناية وفائق الرعاية والمتابعة المستمرة الدائمة.
وأفاد مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام نايف الجحدلي، بأن الرئاسة تحرص على تقديم خدماتها للحجاج والمعتمرين والزوار والارتقاء بها، حتى يتمكن قاصدو بيت الله من حجاج ومعتمرين ومصلين من تأدية عبادتهم بكل يسر وسهولة.
وفق “أخبار 24”.