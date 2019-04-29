نشرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان بياناً توضيحياً حول الصورة المتداولة في مواقع التواصل، والتي يظهر فيها وجود بقايا طعام على جهاز أشعة في أحد المستشفيات.
وقالت “صحة جازان” إن الصورة المتداولة ليست لأحد الأجهزة في مستشفى أبو عريش العام، وأن كل ما تم نشره حول ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً.
وأوضحت أن أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش رقمية وحديثة، بينما الجهاز الذي تمت الإشارة إليه جهاز يدوي وليس ضمن أجهزة المستشفى، مؤكدة أنها حريصة على معالجة أي ملاحظات يتم رصدها من خلال المستفيدين بأي منشأة صحية.
وكان متداولو الصورة ذكروا أن بعض العاملين في مستشفى أبو عريش العام قاموا بتناول وجبة الإفطار على أحد أجهزة الأشعة، وهو ما نفته الشؤون الصحية بجازان.
وفق “أخبار 24”.