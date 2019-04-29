سلّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الأحد، 100 وحدة سكنية لعدد من مستفيدي برنامج “سكني” المسجلين في قوائم وزارة الإسكان.
وتُعتبر هذه هي الدفعة الأولى من مشروع “نساج تاون” الواقع على أرض وزارة الإسكان في مدينة الدمام، وتطوره شركة رتال للتطوير العمراني.
ويقع المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع، ويوفر 674 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، ويجري العمل فيما تبقى من المشروع لتسليمه للمستفيدين قبل الوقت المحدد.
ويضم مركز خدمات المشروع مسجداً، وحدائق عامة، ومرافق تجارية، ومركزاً للأهالي، وهو ما سيتم توفيره في جميع المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جهته، أكد وزير الإسكان أن الفترة المقبلة سوف تشهد تواصل عمليات التسليم في عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة”.
وفق “أخبار 24”.