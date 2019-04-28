بالفيديو.. لؤي ناظر: الإنجاز الحقيقي هو استلام الكأس من يد خادم الحرمين.. وكنت أتمنى والدي بجانبي

أشاد رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر بأداء فريقه أمام فريق النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين والوصول إلى المباراة النهائية.
وأضاف أن الفريق بدأ يتعافى والأداء بدأ يتحسن، وهناك تغيير جذري في مستوى اللاعبين في الأداء والانسجام بينهم.
وأكد لؤي ناظر أن الوصول للنهائي شرف كبير، والإنجاز الحقيقي هو استلام الكأس من يد خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف أن المباراة أمام النصر كانت كبيرة، مضيفاً أعتقد أن تغييرات سييرا كانت ممتازة جداً، ولاحظنا فرق الأداء في آخر الشوطين.حسب “المواطن”.
وأشاد رئيس نادي الاتحاد بتشجيع الجماهير ودعمها للنادي، موضحاً أن النادي فعل كل ما بوسعه والحمد لله لم نخذلهم في هذه الفترة العصيبة، مؤكداً أن اللاعبين هم الأساس، هم من يصنعون النتائج في أرض الملعب.
وثمن التشجيع الراقي للجمهور، مضيفاً أن وقوف الجماهير مع النادي كانت وقفة رجال هذا الموسم، والحمد لله.
وعن الشخص الذي تمنى أن يكون بجانبه في هذه اللحظة، لحظة الانتصار، قال “والدي الله يرحمه”.
رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر: تغييرات سييرا كانت ممتازة جداً، نحن صنّاع القرار ولكننا نسمع كثيراً لجماهير الاتحاد.@loaynazer #الاتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/fpEHvkbbfd
— دوري بلس (@dawriplusksa) April 27, 2019