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اخبار رياضية > شاموسكا.. شهر مقابل 5 ملايين ريال
28/04/2019   2:35 م

شاموسكا.. شهر مقابل 5 ملايين ريال

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حسمت إدارة نادي الهلال التفاوض مع البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفيصلي، لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة خلفًا للكرواتي زوران ماميتش، الذي أقيل أمس الأول بعد الخسارة القاسية من التعاون “0ـ5” في نصف نهائي كأس الملك.

ونجحت إدارة الهلال في نيل موافقة نظيرتها في نادي الفيصلي في تلك الليلة، لإعارة المدرب البرازيلي لمدة شهر، بعد أن قدمت عرضًا مغريًا للنادي والمدرب.

وأكدت لـ “الرياضية” مصادر في نادي الفيصلي أن قيمة الصفقة بلغت 5 ملايين، ثلاثة ملايين منها للنادي، والباقي للمدرب.

بدأت القصة عندما اتصل الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، بفهد المدلج، رئيس الفيصلي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، وحينها طلب المدلج منحه الفرصة للاجتماع بإدارة النادي لاتخاذ القرار النهائي.

دعا المدلج أعضاء إدارته لاجتماع عاجل، عصر أمس، لمناقشة العرض المقدم، وقبل بداية الاجتماع استدعى المدرب البرازيلي لإبلاغه بالعرض ورؤية الإدارة حوله، وبعد نقاش لم يستمر كثيرًا وافق المدرب على العرض.

واشترطت إدارة نادي الفيصلي إيداع المبلغ في حساب النادي قبل التوقيع على الاتفاقية، وهذا ما حدث.

شاموسكا.. شهر مقابل 5 ملايين ريال

اخبار رياضية
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