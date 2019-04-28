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اخبار رياضية > 60 ألفاً لكل اتحادي.. وناظر يتمنى الكأس
28/04/2019   2:35 م

60 ألفاً لكل اتحادي.. وناظر يتمنى الكأس

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وعدت إدارة الاتحاد برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر اللاعبين بمكافأة مجزية في حال تحقيق كأس الملك، بعد الفوز على النصر في دور نصف النهائي 2/4 ،وبلغت مكافأة انتصار الأمس 60 ألف ریال لكل لاعب.

من جانبه، بارك رئيس النادي للاتحاديين الفوز على النصر والوصول للمباراة الختامية أمام التعاون، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، مضيفا «بمشيئة الله سيكون الاتحاد حاضرا بقوته ومستواه المعروف في النهائي لتحقيق الفوز والكأس الغالية».

وأهدى ناظر الفوز للجماهير الوفية التي زفت الفريق للمباراة الختامية بدعمها ومساندتها الفعالة، مشددا على أن فريقه لن يفرط في الكأس الثمينة.وفق “عكاظ”.

60 ألفاً لكل اتحادي.. وناظر يتمنى الكأس

اخبار رياضية
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