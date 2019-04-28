الضغط الجماهيري يبعد إدارة بترجي والسومة يرفض العروض

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي أن الإدارة الحالية التي يرأسها عبدالله بترجي لن تستمر حتى في حالة توفير أعضاء الشرف الدعم المادي المطلوب، موضحاً أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة في النادي لا يرغبون في الاستمرار بعد أن تعرضوا لهجوم إعلامي وجماهيري عنيف طوال الفترة الماضية وذلك بسبب تذبذب المستويات الفنية للفريق وخروجه من المنافسة في البطولات المحلية والبطولة العربية.
من جهة أخرى، رفض مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عمر السومة جميع العروض المقدمة له، وقد أبلغ وكيل أعماله رسمياً بذلك وأنه يرغب في الاستمرار في الأهلي حتى نهاية عقده 2022م، ونفى مصدر أهلاوي الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفيد بأن اللاعب اقترب من مغادرة أسوار القلعة الخضراء، وذكر أنها شائعات ولا يعلم ما الهدف من نشرها في هذا التوقيت، والحقيقة أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي.وفق “الرياض”.
من جهة ثانية، عاود فريق الأهلي الأول لكرة القدم مساء أمس تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي بعد الإجازة التي منحها المدرب يوسف عنبر للاعبي فريقه بعد نهاية لقائهم أمام بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي احتضنها ملعب آل مكتوم في مدينة دبي.
استعدادًا لمواجهة السد القطري في الجولة الخامسة من البطولة القارية، التي ستجرى الإثنين المقبل.
ويتبقى للفريق الأهلاوي مواجهتان في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام كل من الفيصلي في الجولة 29، والاتفاق في الجولة الأخيرة.
في حين واصل الحارس ياسر المسيليم والبرازيلي جوزيف دي سوزا برنامجهما العلاجي والتأهيلي، وذلك بعد تعرضهما للإصابة في الفترة الماضية.