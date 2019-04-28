قال مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالد الدوخي إن حكم مباراة الاتحاد والنصر الألماني “فيليكس بريش” لم يتخذ أي قرارات خاطئة تؤثر على نتيجة المباراة.
واستعرض الدوخي أهم سبع حالات حدثت في المباراة التي وصفها بأنها كانت صعبة جداً لأن كلا الفريقين لعبا فيها بطريقة هجومية، مبيناً في مقابلة مع قناة “العربية” أن الصربي بريوفيتش لم يتداخل في هدف فهد المولد، كما أنه لم تكن هناك ركلة جزاء على الإيفواري سانوغو لأن لمسة اليد لم تكن مقصودة.
وأضاف أنه ليس هناك جزائية لفهد المولد على عمر هوساوي، كما أن سانوغو لم يحتك مع حمدالله في اللقطة لذلك لا توجد ركلة جزاء، مبيناً أن قرار الحكم بإلغاء هدف غاري رودريغيز كان صحيحاً، وأن ركلة الجزاء المحتسبة صحيحة.
وكان الاتحاد تغلب على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب “الجوهرة” ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل الاتحاد للنهائي للمواجهة بالتعاون.