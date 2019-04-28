الناقد عادل الملحم: مدرب النصر ارتكب نفس أخطاء مباراة الدوري.. والحارس الأجنبي الجديد لم يضف شيئا

أكد الإعلامي الرياضي، عادل الملحم، أن فريق الاتحاد حقق فوزا مستحقا على غريمه النصر قاده للوصول إلى المباراة النهائية لكأس الملك.
وقال الملحم خلال لقائه ببرنامج “كورة” على قناة روتانا خليجية: “فوز وتأهل مستحق للإتحاد، ومدرب النصر ارتكب نفس الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الفريقين بالدوري، والحارس الأجنبي في “النصر” لم يضف الجديد”.
وكان الاتحاد قد تغلب على النصر و جعل الهلال في صدارة الدوري وذلك في الجولة الـ27 و عاد الاتحاد ليخرج النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين و يتأهل إلى النهائي.حسب “أخبار 24”.
#عادل_الملحم:
فوز وتأهل مستحق للإتحاد ، ومدرب #النصر ارتكب نفس الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الفريقين بالدوري ، والحارس الأجنبي في “النصر” لم يضف الجديد#كورة_روتانا #الاتحاد_النصرpic.twitter.com/7xrhYzpo2l
— برنامج كورة (@korarotana) April 27, 2019