أغلق عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق النصر حسابه في موقع “تويتر”، في أول رد فعل منه بعد خسارة فريقه أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس (السبت).
ورغم إحراز حمدالله هدفين في المباراة لكنها لم تكن كافية لتأهل فريقه الذي خسر بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.
وتأهل الاتحاد للمباراة النهائية التي سيخوضها أمام التعاون يوم الخميس المقبل بملعب الجوهرة المشعة، وكان التعاون قد فاز على الهلال بخماسية نظيفة أول أمس (الجمعة).
وفق “أخبار 24”.