يبدأ قطار الحرمين السريع تسيير رحلات إضافية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان القادم، لتسهيل تنقل المعتمرين والزوار بين الحرمين الشريفين.
وقالت إدارة القطار إن الرحلات ستكون طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان بدءاً من 6 مايو المقبل، مبينة أن ذلك سيوفر أوقات وخيارات متعددة لتنقل المسافرين بين العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط قطار الحرمين الإستراتيجية، والتي تستهدف إعادة جدولة رحلات القطارات بحسب المواسم تلبية للطلب المتزايد على الرحلات في أوقات معينة.
وفق “أخبار 24”.