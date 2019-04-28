“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرا في وافدين بمحافظة جدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد حكم القتل تعزيرا في وافدين هربا كمية من المخدرات بمحافظة جدة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على مصطفى علي عثمان “نيجيري الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدّر.
وأضافت أنه تم أيضا القبض على خالد خان أكبر خان “باكستاني الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين والميثامفيتامين المخدّرين.وفق “أخبار 24”.
وأشارت أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب له، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.