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أخبار محلية > بعد تداول لفيديو الإعلان.. “الغذاء والدواء” بصدد استدعاء مسوقة تروج لمنتج تجميلي بصورة مخالفة
28/04/2019   10:26 ص

بعد تداول لفيديو الإعلان.. “الغذاء والدواء” بصدد استدعاء مسوقة تروج لمنتج تجميلي بصورة مخالفة

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها بصدد استدعاء فتاة تسوق منتجاً تجميلياً على مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان عنه بصورة مخالفة.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: إنها “تتخذ الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشركة المسوقة لمنتج تجميلي؛ بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل”.

وكان ناشطون تداولوا مقطع فيديو على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين ظهرت خلاله فتاة تروج لأحد المنتجات بطريقة اعتبرها البعض خادشة للحياء وتخالف قيم وتقاليد المجتمع.وفق “أخبار 24”.

بعد تداول لفيديو الإعلان.. “الغذاء والدواء” بصدد استدعاء مسوقة تروج لمنتج تجميلي بصورة مخالفة

أخبار محلية
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