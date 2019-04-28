دفع حب التصوير شاباً سعودياً لخوض غمار المغامرة والمخاطرة أحياناً، بتحمل مشقة ومخاطر تسلق الجبال الشاهقة والصخور في مكة المكرمة، لالتقاط صور مبهرة للعاصمة المقدسة.
وأوضح المصور يوسف بجاش، وفقاً لـ “العربية نت”، أن التصوير يتيح له التقاط مناظر وأبعاد زوايا لم تألفها عين البشر، ما قد يتيح لك التفكر في جمال الكون والطبيعة، والتفكر في تفاصيلها من خلال تكبير الأشياء الصغيرة في الزهرة أو تقريب المسافات البعيدة كالشمس والقمر والنجوم.
وقال بجاش إن أبرز ما قام بتصويره هو منظر الصواعق على مكة المكرمة وبرج الساعة تحديداً، حيث التقطها العام الماضي أثناء هطول أمطار غزيرة، مبيناً أن تصوير البرق لا يتدخل فيه المصور إلا ببذل السبب ووضع الإعدادات المناسبة للتصوير.
وأضاف أنه على الرغم مما يواجهه من تعثر وانزلاق قدمه وإصـابته بجروح أثناء صعود الجبال، إلا أنه يواصل طريقه للصعود إلى قمة الجبل لممارسة هوايته المحببة، والتقاط صور جميلة.