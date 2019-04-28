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أخبار محلية > رجل أعمال يهدي طفلتي مقطع “سناب الأمني” 50 ألفاً لكل منهما
28/04/2019   10:23 ص

رجل أعمال يهدي طفلتي مقطع “سناب الأمني” 50 ألفاً لكل منهما

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أعلن رجل أعمال بمدينة الرياض إهداء الطفلتين من بنات الشهداء الصغيرات اللتين ظهرتا في مقطع فيديو “سناب الأمني”، الذي وصف بأنه عنصري، 50 ألف ريال لكل منهما.

وأوضح رجل الأعمال يوسف القفاري، وفقاً لـ “سبق”، أن إهداءه جاء تقديراً لشهداء الوطن وتضحياتهم؛ لكي ينعم الشعب السعودي بالأمن والأمان، ولروعة ابتسامة الطفلتين وطهارة قلبيهما، مشيراً إلى أنه يعلم أن الدولة لم ولن تقصر معهما، ولكن هذه الهدية تعبير عن حبه لهما ولجبر خواطرهما.

وأكد القفاري أن المبلغ هدية وليس صدقة؛ لأن الطفلتين تستحقان ذلك، كما أنه ليس تبرعاً أو مساعدة، مبيناً أن الشهداء والمرابطين وذويهم تاج فوق رؤوسنا، وأنه سوف يسلم المبلغ للجهات المعنية لإيصاله للطفلتين.

رجل أعمال يهدي طفلتي مقطع “سناب الأمني” 50 ألفاً لكل منهما

أخبار محلية
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