نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > استحداث شريحة خدمات رابعة لحجاج الداخل بسعر أقل
28/04/2019   10:23 ص

استحداث شريحة خدمات رابعة لحجاج الداخل بسعر أقل

+ = -
443

كشف رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني، عن استحداث شريحة خدمات رابعة لحجاج الداخل في البرنامج العام لضيوف الرحمن، بسعر أقل من الشرائح الثلاث السابقة، وقريبة من سعر البرنامج المنخفض التكلفة “الاقتصادي”.

وأوضح الحقباني، وفقاً لـ “عكاظ”، أن استحداث الشريحة الرابعة هدفه توسيع مقاعد الحج ذات السعر المناسب للمواطنين والمقيمين، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أنها ستسهم في زيادة عدد المقاعد ذات التكلفة المنخفضة والمتوسطة.

وبيّن أن زيادة المقاعد في هذه الشريحة السعرية الجديدة ستكون على حساب مقاعد الشرائح الأولى والثانية، لافتاً إلى أن الأسعار تجري دراستها من قبل فريق محايد من جامعة الملك عبدالعزيز، محذراً الجميع من التسجيل في خارج المسار الإلكتروني للحج، والانخداع بالحملات الوهمية.

استحداث شريحة خدمات رابعة لحجاج الداخل بسعر أقل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885040556.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.