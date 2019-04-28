“الاتحاد” يحذف تغريدة سَخِرت من النصر.. ولؤي ناظر يعلق

وجّه رئيس نادي الاتحاد، لؤي ناظر، المركز الإعلامي للنادي بحذف تغريدة سَخِرت من نادي النصر عقب مباراة الفريقين في كأس الملك أمس (السبت)، مبيناً أن ذلك ليس من أخلاقيات النادي.
وقال ناظر في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “طلبت من المركز الإعلامي إلغاء إحدى التغريدات التي لا ترتقي -في رأيي- لأخلاقيات نادي الاتحاد، صحيح أنه لم يقصد من محتواها الإساءة لنادي النصر الشقيق، ولكنها أيضاً لا تعبر عن أسلوب هذه الإدارة في العمل”.
وكان حساب الاتحاد على موقع “تويتر” نشر تغريدة للمدرب التشيلي خوسيه سييرا معلقاً عليها بالقول: “فيكم شدة نلعب في آسيا”، وذلك بعد فوز الاتحاد على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتأهله لملاقاة التعاون في المباراة النهائية.وفق “أخبار 24”.