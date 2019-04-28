نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “البريد”: يمكن تفويض أحد الأشخاص لاستلام “الجواز” برمز التسليم المرسل على الجوال
28/04/2019   10:20 ص

“البريد”: يمكن تفويض أحد الأشخاص لاستلام “الجواز” برمز التسليم المرسل على الجوال

+ = -
625

أكد البريد السعودي إمكانية تفويض أحد الأشخاص؛ لاستلام الجواز برمز التسليم المرسل على الجوال الخاص بمقدم الطلب، أو صاحب الوثيقة الفعلي.

وجاء توضيح البريد السعودي خلال رده على استفسار عبر حساب “خدمة العملاء” بـ “تويتر”، بشأن إمكانية حضور ولي الأمر عند استلام الجواز عن طريق خدمة “واصل”، والمتطلبات الخاصة بعملية تسلم الوثيقة.

وقالت “خدمة العملاء”: “بعد تأكيد طلب الوثيقة من خلال بوابة أبشر واختيار توصيلها عن طريق خدمة واصل، يتم تسليمها لصاحب الوثيقة الفعلي، أو مقدم الطلب من خلال بوابة أبشر، كما يمكنك تفويض من ينوب عنك بالاستلام برمز التسليم المرسل على جوالك”.وفق “أخبار 24”.

“البريد”: يمكن تفويض أحد الأشخاص لاستلام “الجواز” برمز التسليم المرسل على الجوال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885040545.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.