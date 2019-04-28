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اخبار رياضية > الاتحاد يخاطب النصر عبر “تويتر” برسالة ساخرة: فيكم شدة نلعب في آسيا؟
28/04/2019   10:16 ص

الاتحاد يخاطب النصر عبر “تويتر” برسالة ساخرة: فيكم شدة نلعب في آسيا؟

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وجّه الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على “تويتر” رسالة ساخرة إلى نظيره النصر، وذلك بعد الفوز الكبير عليه برباعية في نصف نهائي كأس الملك.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد صورة GIF للمدرب التشيلي خوسيه سييرا معلقاً عليها بقوله: “فيكم شدة نلعب في آسيا؟”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كشف أن المتأهلين من المجموعة الأولى والثانية سيلتقيان في ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا خلال النسخة الحالية، في حين يتواجه الصاعدان من المجموعة الثالثة والرابعة.

وبهذه التعديلات الجديدة من المتوقع أن يواجه النصر الاتحاد، والهلال الأهلي في الدور المقبل حال تأهلهما جميعاً، إذ يلاقي المتصدر صاحب المركز الثاني من المجموعة الأخرى.وفق “أخبار 24”.

الاتحاد يخاطب النصر عبر “تويتر” برسالة ساخرة: فيكم شدة نلعب في آسيا؟

اخبار رياضية
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