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أخبار الخرج > بالصور.. #الشعلة يبدأ تحضيراته لمواجهة العروبة وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي
27/04/2019   10:35 م

بالصور.. #الشعلة يبدأ تحضيراته لمواجهة العروبة وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي

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اشتمل المران علي تكثيف الجانب البدني لدي اللاعبين وذلك عبر محطات مختلفة باستخدام الكرة . فرض الجهاز الفني مناورة علي منتصف الملعب قبل أن يختتم الحصة التدريبية بتفكيك العضلات.

يواصل الفريق تدريباته عصر غد الأحد علي ملعب النادي.

بالصور.. #الشعلة يبدأ تحضيراته لمواجهة العروبة وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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