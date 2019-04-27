بالصور.. #الشعلة يبدأ تحضيراته لمواجهة العروبة وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي

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اشتمل المران علي تكثيف الجانب البدني لدي اللاعبين وذلك عبر محطات مختلفة باستخدام الكرة . فرض الجهاز الفني مناورة علي منتصف الملعب قبل أن يختتم الحصة التدريبية بتفكيك العضلات.
يواصل الفريق تدريباته عصر غد الأحد علي ملعب النادي.
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