شاهد.. تحدي الأشناب بين مشجعَين اتحادي ونصراوي على شاشة ملعب الجوهرة

في تحدٍ طريف في مباراة فريقي النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، تابعت الجماهير على شاشة الملعب الناقلة للمباراة لقطات لمشجعَين أحدهما اتحادي والآخر نصراوي يتباهون بطول شاربيهما.
وأظهر مقطع فيديو جمهور الاتحاد يحيط بمشجع صاحب شارب كثيف يتباهي به أمام الكاميرا ليظهر على شاشة الملعب، ليرد عليه جمهور النصر بمشجع نصراوي آخر ذو شارب كثيف أيضا.
يذكر أن المباراة ما زالت مستمرة بين الفريقين، حيث ستعلن عن الطرف الثاني لنهائي البطولة، على كأس خادم الحرمين، ليلاقي التعاون الذي تغلب أمس على الهلال بخمسة أهداف نظيفة.
تحدي من نوع آخر في “المدرجات” 👨🏻✌🏻#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/F00UWnip9I
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 27, 2019
وفق “أخبار 24”.