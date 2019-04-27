بعد يوم من الفوز الساحق الذي حققه فريق ليفربول أمام هيدرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي، بخماسية نظيفة، ظهرت صور لـ”حمامة” نافقة فيما نقلت مواقع تعليقات “غريبة” عن كونها نفقت بسبب النجم المصري محمد صلاح
ومع اقتراب المباراة من نهايتها، التقطت الكاميرات صورة حمامة ملقاة على أرض الملعب، بالقرب من مرمى هدرسفيلد، وظهر لاعب ليفربول دانييل ستوريدج، وهو ينظر إليها بحزن.
ونقل موقع “فوكس سبورتس” عن رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، قولهم إن طائر الحمام هذا سقط على أرض الملعب ميتا بعد أن أصابته كرة ركلها صلاح خلال المباراة.
وفق “أخبار 24”.