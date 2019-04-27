تعليق “ساخر” من جستنيه على هزيمة الهلال أمام التعاون !

أطلق الكاتب والناقد الرياضي عدنان جستنيه تعليقاً مثيرا عقب هزيمة الهلال من التعاون بخماسية نظيفة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكتب جستنيه عبر صفحته الرسمية على تويتر : قلولي وأبلغوني شفتم سامي الجابر وجونيس في الملعب، انا ماشفتهم انتم شفتوهم؟
وتابع: كان ارحم لو حضروا أمكن كانت النتيجة ما توصل للخمسة!
وكان الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال قد انتقد حضور سامي الجابر الرئيس السابق للنادي مع مدرب الفريق السابق خورخي خيسوس خلال مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي في نهائي بطولة زايد للأندية الأبطال.وفق “المرصد”.