كشف مقطع متداول طفلين يلهوان ويتجولان فوق سطح شقق مفروشة في محافظة عنيزة، معرضَين حياتهما للخطر، في ظل غياب وإهمال تام من أسرتهما، ما أثار استياء واسعا، حتى تدخلت الشرطة والدفاع المدني.
وأظهر المقطع أحد الطفلين أولا يسير على حافة السطح، الذي يفتقد إلى السياج، وهو يلعب غير مدرك للخطورة التي تحيط به، واحتمال سقوطه من ارتفاع 3 طوابق، ما يهدد حياته ويعرّضه للموت.
وبعد لحظات ظهرت طفلة أخرى يبدو أنها من أقربائه، وفعلت مثله، وسط استياء شديد من المتابعين، الذين انتقدوا الأسرة التي لا تراعي سلامة أطفالها، وتتسبب لهم في مخاطر جمة، نتيجة الإهمال وعدم المتابعة والمراقبة للأطفال.
وتفاعل مع المقطع عدة جهات، منها مركز بلاغات العنف الأسري، وشرطة عنيزة، والدفاع المدني، حيث تأكد أن الطفلين بخير، وتم تأمين الموقع من تلك الجهات.
وفق “أخبار 24”.