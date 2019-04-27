نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > معتمر يحاول تهريب 120 كبسولة حبوب في أحشائه.. وفريق طبي ينقذ حياته بمكة
27/04/2019   10:20 م

معتمر يحاول تهريب 120 كبسولة حبوب في أحشائه.. وفريق طبي ينقذ حياته بمكة

+ = -
391

تمكّن فريق طبي في مستشفى النور بمكة المكرمة من إنقاذ معمر باكستاني الجنسية عُثر في بطنه على كمية حبوب كبسولات مهربة في أحشائه تُقدّر بـ120 حبة.

وأوضحت مصادر أن قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي بمكة استقبل حالة طارئة لمعتمر باكستاني في العقد الخامس من عمره يعاني من آلام مبرحة في بطنه لا يستطيع تحملها، وفي الحال تم عمل الفحص السريري له، ليتضح وجود كبسولات داخل أحشائه.

وعليه تم إدخاله بشكل عاجل لغرفة العمليات، وقام فريق طبي بإجراء عملية استكشاف وفتح بطنه، ليعثر على كمية كبسولات حبوب يُشتبه أنها مخدرات هرّبها داخل أحشائه.وفق “أخبار 24”.

وتمكّن الفريق من إنقاذ حياته واستخراج الكمية وتسليمها لإدارات المخدرات لفحصها، لمعرفة هل هي حبوب مخدرة أم عملية انتـحار قام بها، وقد تم التحفظ عليه لحين تشافيه ثم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

معتمر يحاول تهريب 120 كبسولة حبوب في أحشائه.. وفريق طبي ينقذ حياته بمكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885040485.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.