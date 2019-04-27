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أخبار محلية > “الغذاء والدواء” تتخذ الإجراءات لاستدعاء مسوّقة في مواقع التواصل بسبب فيديو ترويجي يتضمن عبارات شاذة
27/04/2019   10:17 م

“الغذاء والدواء” تتخذ الإجراءات لاستدعاء مسوّقة في مواقع التواصل بسبب فيديو ترويجي يتضمن عبارات شاذة

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوّقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوّقة لمنتج تجميلي؛ بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل.

وكانت المسوّقة، وهي من الناشطات في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت في فيديو وهي تروّج لمنتج يُستخدم في عمل المساج، وقالت عبارات فسّرها البعض على أنها تتضمن ترويجا للشذوذ والممارسات غير الأخلاقية.

وأثار المقطع استياء الكثيرين الذين طالبوا بمحاسبة المسوّقة على مّا قالته، لوضع حد للتجاوزات التي كثرت في الآونة الأخيرة من بعض مشاهير مواقع التواصل.وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تتخذ الإجراءات لاستدعاء مسوّقة في مواقع التواصل بسبب فيديو ترويجي يتضمن عبارات شاذة

أخبار محلية
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