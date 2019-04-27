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اخبار رياضية > في صفقة تكفّل بقيمتها الوليد بن طلال.. الهلال يتفق مع “شاموسكا” خلفاً لـ”زوران”
27/04/2019   10:17 م

في صفقة تكفّل بقيمتها الوليد بن طلال.. الهلال يتفق مع “شاموسكا” خلفاً لـ”زوران”

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أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل، إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي زوران ماميتش، والاتفاق مع نادي الفيصلي لاستعارة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا ليتولى قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن الصفقة تكفل بها الأمير الوليد بن طلال، ويُنتظر أن يشرف شاموسكا على تدريبات الفريق اعتبارا من اليوم السبت، تأهبا لملاقاة التعاون مساء بعد غد الإثنين ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة الهلال قد تعاقدت مع الكرواتي زوران ماميتش في يناير بعد استقالته من تدريب العين الإماراتي، ليتولى قيادة الفريق خلفاً للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي تولى تدريب الفريق 6 أشهر.وفق “أخبار 24”.

في صفقة تكفّل بقيمتها الوليد بن طلال.. الهلال يتفق مع “شاموسكا” خلفاً لـ”زوران”

اخبار رياضية
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