“حساب المواطن” يرد على أنباء صرف دفعة مايو قبل رمضان

أكد برنامج حساب المواطن أن الأنباء المتداولة بشأن تقديم صرف مستحقات دفعة دعم شهر مايو المقبل قبل بداية شهر رمضان الكريم غير صحيحة.
وقال الحساب رداً على ما أشيع حول الأمر إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، مؤكداً أنه سيتم إيداع الدفعة الثامنة عشر بتاريخ “9 مايو”.
وكان برنامج حساب المواطن قد أودع يوم 10 أبريل الجاري 2.5 مليار ريال مخصصة دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84%، متخطياً عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد.وفق “أخبار 24”.