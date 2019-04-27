وثق مقطع فيديو قيام سائق سيارة من نوع “شاص” بإنقاذ شاب احتجزت السيول سيارته بمنطقة الخرارة شرق محافظة الوجه.

وهطلت أمطار غزيرة اليوم السبت على المنطقة التي شهدت جريانا للسيول.

وفق “أخبار 24”.