تمكن طالب وطالبة من أبناء المملكة من تحقيق إنجاز علمي كبير ورفع اسم السعودية عاليا على منصات التتويج بفوزهما بميداليتين ضمن أولمبياد مندليف الدولي المقام في مدينة بطرسبرج الروسية، والتي تعد أقوى المسابقات الدولية في الكيمياء.
ونجح الطالب أسامة العلي من إدارة تعليم الرياض في الحصول على ميدالية فضية، والطالبة رباب الرفيعي من إدارة تعليم الأحساء في نيل ميدالية برونزية في الأولمبياد الدولي، والذي شهد مشاركة واسعة من أكثر من 30 دولة، متفوقين على دول عريقة في الأولمبياد.
ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، صور الفائزين، رافعا أسمى التبريكات والتهاني للقيادة والوطن بتحقيقهما هذا الإنجاز العلمي، ومواصلة التقدم المتميز في المسابقات العلمية الدولية.
وقالت موهبة، إن “إنجاز أبناء الوطن في أولمبياد مندليف للكيمياء يؤكد الجهد المبذول من خلال الشراكة المميزة والاستراتيجية بين “موهبة” ووزارة التعليم وجامعة كاوست لتدريب وتنمية قدرات موهوبي وموهوبات المملكة وتعزيز رأس المال البشري”.
وفق “أخبار 24”.