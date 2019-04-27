درجة (الماجستير) لكاتب الخرج اليوم الأستاذ مشعل الشهراني

حصل الاستاذ والكاتب مشعل بن سيف بن ناصر الشهراني أحد منسوبي تعليم الرياض على درجة (الماجستير) في الإدارة والتخطيط التربوي من كلية التربية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف .
كان عنوان رسالته : ( دور الإدارة الجامعية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في تفعيل الشراكة المجتمعية ).
تكونت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور مبارك بن فهيد القحطاني (مناقشاٌ داخليا) والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر (مناقشاٌ خارجياً)
والدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر ( مشرفاً ومقرراً) .
الخرج اليوم تبارك للأستاذ مشعل حصوله على درجة الماجستير ونتمنى له مزيداً من الشهادات العليا .