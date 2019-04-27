النصر يصل إلى جدة لمواجهة الاتحاد ..وأمرابط يتقدم الفريق

وصلت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، أمس الجمعة، إلى مدينة جدة على متن طائرة خاصة، برئاسة نائب رئيس النادي عبدالعزيز الجليّل.
ويستعد النصر لمواجهة فريق الاتحاد، اليوم (السبت)، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.
وتشهد المباراة عودة لاعب الوسط المغربي المحترف في صفوف النصر نور الدين أمرابط، بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته عن مباراتي فريقه الماضيتين.
ويأمل النصر في تخطي عقبة الاتحاد، وضرب موعد مع التعاون والثأر من مضيفه الذي تفوق عليه قبل أكثر من أسبوعين 3-2 في الرياض، ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “أخبار 24”.